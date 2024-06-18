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لبنان

تهديد إسرائيلي جديد لـ"حزب الله".. سنقوم بهذا الأمر عسكرياً أم دبلوماسياً

Lebanon 24
18-06-2024 | 08:58
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قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "سنحيّد قدرات حزب الله سواء عسكرياً أو دبلوماسياً". 

وأكد المتحدث أن "لا نزاع حدودياً مع لبنان وفق الأمم المتحدة". 

وأضاف: "سيعود مواطنو شمال إسرائيل لمنازلهم سواء بالطرق العسكرية أو الدبلوماسية". 
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وتابع قائلأً: حزب الله، بتوجيهات إيرانية، يتحمل مسؤولية ما يجري على الحدود". 

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