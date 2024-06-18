"الشمال يشتعل".. مُسيّرات "الحزب" تُحرق المستوطنات





وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن القبة الحديدية لم تتمكن من إسقاط كافة الصواريخ، حيث وصل بعضها إلى أهدافها ما ادى إلى اشتعال النيران.

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ولا تزال منذ ساعة تقريبًا، تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق تسبب به أحد الصواريخ، سقط في مناطق مفتوحة قرب المطلة عند الحدود مع لبنان، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت". دوت صفارات الإنذار بعد ظهر اليوم في مختلف المستوطنات شمال اسرائيل، بعد رصد إطلاق صليات صاروخية من جنوب لبنان، واشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه الصليات ترافقت مع إطلاق طائرات مسيّرة.وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن القبة الحديدية لم تتمكن من إسقاط كافة الصواريخ، حيث وصل بعضها إلى أهدافها ما ادى إلى اشتعال النيران.ولا تزال منذ ساعة تقريبًا، تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق تسبب به أحد الصواريخ، سقط في مناطق مفتوحة قرب المطلة عند الحدود مع لبنان، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

من جانبه، أكّد "الحزب" إنه شنّ هجوما جويا بسرب من المسيّرات على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة "نافه زيف" في الجليل الغربي.

ولفت إلى أنّه أوقع إصابات مؤكدة في صفوف العدو إضافة إلى اندلاع حرائق في الموقع. (رصد لبنان24)