أثناء زيارته إلى لبنان.. ماذا تبلغ هوكشتاين بشأن الحرب؟

أفادت مصادر "الحدث" أن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين تبلّغ في لبنان أن حزب الله يعلم بقرار إسرائيل "شن الحرب".

وأضافت المصادر أنه تبلغ أيضاً أن الكرة بملعب إسرائيل لتجنب الحرب.