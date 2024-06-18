شيخ العقل تلقى التهاني بالاضحى

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، في دارته في شانيه، عددا من المهنئين والزوار في عيد الأضحى المبارك.كما تلقى اتصالات وبرقيات عديدة مهنئة بهذا الخصوص، أبرزها من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، البطريرك يوحنا العاشر يازجي، وزيري الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي زاره في شانيه مهنئاً، رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع، النواب: مروان حمادة، د. فريد البستاني، فؤاد مخزومي، فيصل كرامي د. بلال عبدالله، والنواب والوزراء السابقين: انور الخليل، فادي الهبر، يوسف سلامة، عصام نعمان، محمد الحجار، عادل حمية، والشيخ وديع الخازن.كذلك تلقى رسائل من سفارات الولايات المتحدة الأميركية، الجزائر وفرسان مالطا، السفير توفيق جابر. الى جانب مدير عام الامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، امين عام رئاسة مجلس الوزراء محمود مكية، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وزاره رئيس الاركان اللواء حسان عودة على رأس وفد من ضباط القيادة.