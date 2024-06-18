"التيار المستقل": الوضع في الجنوب قد يخرج عن السيطرة في اي لحظة

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عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل"، اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة اللواء عصام ابوجمرة، الذي تحدث عن اهم المواضيع والازمات التي تعصف بلبنان، "وتداعياتها السياسية والاجتماعية، اضافة الى أزمة النزوح السوري الى لبنان، التي فعلا تجاوزت كافة المقاييس، ويبدو ان الجميع عاجز عن الحد منها، فآلاف النازحين الذين احيوا العيد في سوريا، عادوا الى لبنان لمتابعة نزوحهم بمشهد، يؤكد ان المؤامرة دائمة وكبيرة وخطرة على لبنان ومعظم اللبنانيين".واكد المجتمعون، ان "الوضع في الجنوب قد يخرج عن السيطرة في اي لحظة، وجميع المؤشرات تؤكد ان هذا الامر اصبح وشيكا، فالجنوب خال من معظم اهله كما حالة المرور اصبحت معدومة بظل الترقب والخوف من الحديث عن استهداف العدو الاسرائيلي لاي عربة تتنقل في الجنوب، اضافة الى تصاعد وتيرة المناوشات والقصف، وكثافة عمليات الاغتيال التي تنفذها اسرائيل بالمفرق، وحرق الاراضي الزراعية اللبنانية بمواد فوسفورية".وذكر المجتمعون، بـ"وجوب تنبه حكومة تصريف الاعمال الى رسائل التحذير الدولية، من انفجار الوضع جنوبا، ويجب على هذه الحكومة الا تقتنع وتقبل بدور المتفرج بل ان تبادر الى تطبيق القرار 1701 من اجل ابعاد اتون الحرب التدميرية عن لبنان".وختموا بتلاوة مزامير اعادة انتخاب رئيس للجمهورية، "لاعادة انتظام عمل المؤسسات الرسمية، وإلا تكليف حكومة عسكرية لانقاذ ما يمكن انقاذه مما بقي من مؤسسات وعباد في هذه البلاد".