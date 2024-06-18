"هدهد" شكّلت "خطراً كبيراً" على إسرائيل.. ما الرسالة التي أراد "الحزب" توجيهها إلى تل أبيب؟

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وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، أنّ "الطائرات من دون طيّار التابعة لـ"حزب الله" دخلت إلى إسرائيل، وجمعت معلومات مُهمّة عن الأماكن الحساسة في الشمال، إذ صوّرت سلسلة من المواقع مثل: ميناء حيفا، المطار، القواعد العسكرية، مصنع "رافاييل" للأسلحة، و"جزر الكريوت"، وقبب حديدية، وعدد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية أيضاً"، ولفتت إلى أنّه "بعد ذلك كلّه عادت الطائرة إلى لبنان".



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، إنّ "حزب الله أوصل رسالةً من خلال الفيديو يردّ فيها على التهديدات أنّه في حال بادرت إسرائيل إلى خطوة ضدّ لبنان، فإنّ بنك الأهداف ضدّ إسرائيل لن يكون صغيراً". بعدما نشر "حزب الله" فيديو، يُظهر طائرة مسيّرة، أطلق عليها إسم "هدهد"، تُحلّق فوق مدينة حيفا، علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على المشاهد، وقالت إنّها "خطيرة جدّاً، وأنّ الرقابة منعت تداولها ونشرها وصنّفتها بأنّها مزعجة".وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، أنّ "الطائرات من دون طيّار التابعة لـ"حزب الله" دخلت إلى إسرائيل، وجمعت معلومات مُهمّة عن الأماكن الحساسة في الشمال، إذ صوّرت سلسلة من المواقع مثل: ميناء حيفا، المطار، القواعد العسكرية، مصنع "رافاييل" للأسلحة، و"جزر الكريوت"، وقبب حديدية، وعدد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية أيضاً"، ولفتت إلى أنّه "بعد ذلك كلّه عادت الطائرة إلى لبنان".وقالت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، إنّ "حزب الله أوصل رسالةً من خلال الفيديو يردّ فيها على التهديدات أنّه في حال بادرت إسرائيل إلى خطوة ضدّ لبنان، فإنّ بنك الأهداف ضدّ إسرائيل لن يكون صغيراً".

وأضافت أنّ "حزب الله" أرسل رسالة مفادها أنّه موجود في الجوّ والبرّ والبحر من الناحية الإستخبارية".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، إنّ "حزب الله" يُريد أنّ يظهر لنا أنه كما نحن نُحلّق في أجواء لبنان، فإنه لديه القدرات لفعل ذلك أيضاً".

وأشارت إلى أنّ "فيديو "حزب الله" هو وسيلة توضيحية ترافق رسائله الشفهية إلى إسرائيل هذه الأيام، وأنّ حسن نصرالله يشعر بالثقة أكثر وأكثر كلما طالت المعركة". (رصد لبنان24)