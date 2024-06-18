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لبنان

في محلة أنفاق المطار... تصادم بين عدد من السيارات وسقوط جرحى

Lebanon 24
18-06-2024 | 11:28
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن إصابة شخصين، نتيجة تصادم بين 3 سيارات، في محلة أنفاق المطار باتّجاه بيروت.
 
 
وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
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حادث سير

أنفاق المطار

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