في محلة أنفاق المطار... تصادم بين عدد من السيارات وسقوط جرحى

أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن إصابة شخصين، نتيجة تصادم بين 3 سيارات، في محلة أنفاق المطار باتّجاه بيروت.

وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.