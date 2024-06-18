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لبنان

"حزب الله" استهدف موقعين إسرائيليين

Lebanon 24
18-06-2024 | 11:40
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
كما أفاد أنّه "استهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابها إصابة مباشرة".
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