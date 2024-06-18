"حزب الله" استهدف موقعين إسرائيليين

كما أفاد أنّه "استهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابها إصابة مباشرة".

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".‏