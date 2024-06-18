وزير الخارجيّة الأميركيّة: هذا هو السبيل لوقف هجمات "حزب الله" على إسرائيل

قال وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن "سنعمل دبلوماسيّاً لإيجاد حلّ للحدود اللبنانيّة - الإسرائيلية، حتى يتمكن الناس من كلا الجانبين من العيش في بيوتهم بشكل طبيعيّ".

وشدّد بلينكن على أنّ "وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل لوقف هجمات "حزب الله" على إسرائيل".

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وقال: "على "حماس" أنّ تُقرّر إذا كانت تُريد خدمة مصالحها الخاصة، أم تجنيب الفلسطينيين المزيد من المعاناة".

وأضاف بلينكن: "كل الأطراف المتحاربة لا تُريد التصعيد بما في ذلك إسرائيل وإيران وحزب الله، ومع ذلك تتزايد إحتمالات سوء التقدير والتصعيد".