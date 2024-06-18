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لبنان

أصوات إنفجارات قويّة تهزّ مناطق الجنوب... ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 12:14
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سُمِعَ صوت إنفجار قويّ، في صيدا وصور قبل قليل.
 
 
وتبيّن أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت فوق المدينتين.
 
 
كما خرق طيران العدوّ جدار الصوت على دفعتين في أجواء الزهراني وإقليم التفاح.
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