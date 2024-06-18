أصوات إنفجارات قويّة تهزّ مناطق الجنوب... ما هي طبيعتها؟

سُمِعَ صوت إنفجار قويّ، في صيدا وصور قبل قليل.

وتبيّن أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت فوق المدينتين.

كما خرق طيران العدوّ جدار الصوت على دفعتين في أجواء الزهراني وإقليم التفاح.