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لبنان
عن زيارة هوكشتاين للبنان.. هذا ما كشفته المصادر
Lebanon 24
18-06-2024
|
12:42
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نقلت "الجزيرة" عن مصدر لبناني مسؤول قوله ان "الموفد الأميركي اموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بحرص بلاده على منع توسع الحرب".
وقال المصدر اللبناني المسؤول إن "الموفد الأميركي أكد أن بلاده تعمل على تفويت فرصة اندلاع حرب شاملة"، لافتاً الى انه أعرب عن خشية بلاده من تفاقم الأمور في المرحلة المقبلة.
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كما ذكر المصدر أن الموفد الأميركي أكد أن بلاده تسعى مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد ومنع التدهور، مؤكداً سعيه لاستكشاف مزيد من الخيارات لمنع الحرب الشاملة.
قال: "المسؤولون اللبنانيون أبلغوا هوكشتاين حرصهم على العودة لقواعد الاشتباك السابقة والتمسك بالقرار 1701 وضرورة خفض التصعيد".
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