Advertisement

لبنان

عن زيارة هوكشتاين للبنان.. هذا ما كشفته المصادر

Lebanon 24
18-06-2024 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1213229-638543367087208835.jpg
Doc-P-1213229-638543367087208835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت "الجزيرة" عن مصدر لبناني مسؤول قوله ان "الموفد الأميركي اموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بحرص بلاده على منع توسع الحرب".


وقال المصدر اللبناني المسؤول إن "الموفد الأميركي أكد أن بلاده تعمل على تفويت فرصة اندلاع حرب شاملة"، لافتاً الى انه أعرب عن خشية بلاده من تفاقم الأمور في المرحلة المقبلة.
Advertisement


كما ذكر المصدر أن الموفد الأميركي أكد أن بلاده تسعى مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد ومنع التدهور، مؤكداً سعيه لاستكشاف مزيد من الخيارات لمنع الحرب  الشاملة.


قال: "المسؤولون اللبنانيون أبلغوا هوكشتاين حرصهم على العودة لقواعد الاشتباك السابقة والتمسك بالقرار 1701 وضرورة خفض التصعيد".
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2024-06-18
16:35 | 2024-06-18
16:20 | 2024-06-18
15:59 | 2024-06-18
15:46 | 2024-06-18
15:42 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24