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لبنان

توصية إسرائيليّة بالاستعداد لحرب شاملة ضدّ إيران.. ماذا عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 13:00
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ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ الرئيس السابق لمجلس الأمن الإسرائيلي يعقوب عميدرور، أوصى بالإستعداد لحرب شاملة ضدّ إيران قبل دخول لبنان عن طريق البرّ، وذلك على الرغم من أنّ الجيش الإسرائيلي أكثر استعداداً مما كان عليه قبل بدء الحرب في قطاع غزة.
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وقال عميدرور في تصريحات لـ"القناة الـ14 الإسرائيلية"، إنّه في حال مواجهة "حزب الله"، سيتعيّن التحرّك ضدّ إيران أيضاً، وعلى إسرائيل إستبعاد فرضية عدم تورط إيران في هذا العمل، وأخذ التهديد الإيراني في الاعتبار". 

وفي ما يتعلق بقرار عملية إسرائيلية في  لبنان بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، قال عميدرور: "لو كان حجم الجيش الإسرائيلي ضعف حجمه، لكان على الأرجح قادراً على العمل على الجبهتين، نظراً لحاجة  إسرائيل في حرب بلبنان إلى الكثير من القوات".

وأوضح عميدرور أن المشكلة في لبنان أكثر تعقيداً مقارنة بقطاع غزة، لذلك كان على إسرائيل الانتظار لأن الأمر سوف يستغرق وقتاً، على الأقل حتى الانتهاء من العملية العسكرية في رفح التي تتقدم ببطء.
ورأى أنه كلما طالت الحرب في غزة، كلما اكتسب الجيش الإسرائيلي خبرة قتالية للدخول إلى لبنان.
 
 
وأكّد أن الجيش الإسرائيلي الآن لديه الأدوات اللازمة للقيام بذلك  لم تكن موجودة في غزة، بالإضافة إلى التدريبات التي تم إجراؤها والتي كانت تحاكي التحديات التي ستتم مواجهتها في لبنان، لذلك فإن  الجيش الإسرائيلي الآن أكثر استعداداً للبنان مقارنة بما كان عليه أثناء هجوم السابع من تشرين الأول. (الامارات 24)
 
 
 

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