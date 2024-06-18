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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا الوحدة الجويّة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
18-06-2024 | 13:07
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ الطائرات الإسرائيليّة هاجمت اليوم "خلايا إطلاق مسيّرات من الوحدة الجويّة لـ"حزب الله". 

وأشار إلى أنّ "الوحدة نفّذت عشرات العمليات من خلال مسيّرات مفخخة وجمع معلومات ضدّ إسرائيل والجيش الإسرائيليّ".
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