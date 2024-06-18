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لبنان

"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 13:30
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ذكر موقع "الميادين"، أنّه بعدما عرض "حزب الله"، مشاهد تكشف حجم المعلومات الاستخبارية التي بحوزتها لمواقع إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، أكّدت مصادر أنّ مسيّرة "هدهد" حلّقت فوق أكثر المنشآت حساسية وليس فقط قاعدة حيفا العسكرية.
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وقالت المصادر إنّ من أهم ما وثّقته "هدهد" هو منطقة المجمّع العسكري الصناعي التابع لشركة "رافاييل"، والتي تُعدّ منطقة شديدة الحساسية، موضحةً أنّ الشركات والمواقع المتخصصة بالصور الجوية والاصطناعية تمتنع عن نشر أيّ صور محدثة عن هذه المنطقة بطلب من إسرائيل نظراً لحساسيتها.

وأشارت المصادر إلى أنّ الفيديو يتضمّن 3 أنواع من الأهداف المحتملة، ما بين عسكري ومدني واستراتيجي.

- عسكري: مجمّع الصناعات العسكرية وقاعدة حيفا العسكرية

- مدني: منطقة الكريوت

- استراتيجي: ميناء حيفا والمنشآت الموجودة فيه

وفي ما يتعلق بالأهداف الثلاثة المحتملة التي أكّدتها المشاهد، بيّنت المصادر أنّ هذه الأنواع الثلاثة من شأنها أن تنشئ توازن ردع ثلاثي الأبعاد تجاه إسرائيل، وأنّ كل بُعد من أبعاد التوازن يتعلّق بالنوع الخاص من الأهداف التي يمكن لإسرائيل أن تستهدفها في أيّ مواجهة مع لبنان.

وأكّدت المصادر أنّ "حزب الله" أراد القول إنّ العسكري بالعسكري، المدني بالمدني، وكذلك الاستراتيجي بالاستراتيجي".

كما أوضحت المصادر أنّ الصاروخ المرسوم إلى جانب بطاقة التعريف بميناء حيفا لونه أحمر، في دلالة إلى أن الحزب يتعاطى معها بمستوى أعلى من الجدية في الاستهداف، لافتةً إلى أنّ الصاروخ المرسوم إلى جانب بطاقة الهدف له "زعانف توجيه" في مقدمته، وهذا دلالة على كونه يرمز إلى صاروخ دقيق، وهي رسالة أراد "حزب الله" إيصالها أيضاً في الفيديو. (الميادين)

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