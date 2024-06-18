قال "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداء العدوّ ‏الإسرائيلي الذي طال بلدة البرغلية، وبعد مراقبة دقيقة لقواته في موقع المنارة، وعند رصد مجموعة جنود في ‏ميدان الرماية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، محققين إصابات ‏مؤكدة". ‏

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