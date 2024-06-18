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لبنان

بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 13:38
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين، التقى مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي في اجتماعٍ بعيد عن الإعلام.
 
 
ووفق المعلومات، قال هوكشتاين لقهوجي إنّ "الوقت يضيق، ونحن أمام فرصة يجب إستغلالها لإنهاء الحرب".
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هوكشتاين

قهوجي

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