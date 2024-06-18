بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين، التقى مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي في اجتماعٍ بعيد عن الإعلام.

ووفق المعلومات، قال هوكشتاين لقهوجي إنّ "الوقت يضيق، ونحن أمام فرصة يجب إستغلالها لإنهاء الحرب".