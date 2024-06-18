بيان لنقيب الأفران.. هذا ما طلبه من العمال اللبنانيين

دعا رئيس اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز النقيب، ناصر سرور، العمال اللبنانيين الى "تقديم طلبات عمل في الأفران في المناطق اللبنانية كافة".





وطلب في بيان: " من العمال اللبنانيين تقديم طلبات عمل في الأفران تماشيا مع الاتفاق الذي حصل مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، خاصة اصحاب الخبرة في اقسام الباتسيري والمعجنات والكعك والخبز ومن لديه خبرة بالتسويق وقيادة فان مع دفتر عمومي والمبيعات، وذلك للحفاظ على العمالة اللبنانية في قطاع المخابز والافران".

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