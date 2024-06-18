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لبنان

عن الحرب مع لبنان... إليكم ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ قبل قليل

Lebanon 24
18-06-2024 | 14:31
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه "تمت المُوافقة على الخطط العملياتية للهجوم في لبنان".

وبحسب "سكاي نيوز"، أعطى الجيش الإسرائيلي تعليمات باستمرار الاستعداد للحرب.
 
 
 
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