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لبنان

بعد الإعتداء على رامي نعيم... ماذا طلب الرئيس ميقاتي من وزير العدل؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 14:37
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بوزير العدل هنري خوري طالبا الايعاز الى النيابة العامة التمييزية إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدين على ناشر موقع "السياسة" الصحافي رامي نعيم  في منطقة فردان.
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