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لبنان

توقيفات عدة للجيش في حيّ السلم والجناح

Lebanon 24
18-06-2024 | 14:38
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

المواطنَين (ا.ج.) و(ب.ج.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل المواطن (ع.ا.) بتاريخ 6/6/2024، إضافة إلى ترويج المخدرات، وقد ارتكب الموقوف (ب.ج.) أكثر من ٥٠ جريمة سلب في أماكن وتواريخ مختلفة. 
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المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لارتكابه جرائم سلب وسرقة، وإطلاقه النار على المواطن (م.ن.) وإصابته، واعتدائه بالضرب على عدة أشخاص، إضافة إلى تعاطي المخدرات وترويجها.

السوري (م.م.) في منطقة الجناح – بيروت لإقدامه على طعن أحد الأشخاص وإطلاق النار وترويع المواطنين وافتعال إشكالات وتعاطي المخدرات".

وتابع البيان: "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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