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لبنان

استهدفته إسرائيل اليوم في جنوب لبنان... هذه هويّة أحد الشهداء

Lebanon 24
18-06-2024 | 14:58
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علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف عصر اليوم، في الغارة التي شنّها العدوّ الإسرائيليّ على بلدة البرغلية، هو محمد يوسف رمضان.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ رمضان هو عنصر في الجهاد الإسلاميّ.
 
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البرغلية

الجهاد الاسلامي

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