استهدفته إسرائيل اليوم في جنوب لبنان... هذه هويّة أحد الشهداء

علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف عصر اليوم، في الغارة التي شنّها العدوّ الإسرائيليّ على بلدة البرغلية، هو محمد يوسف رمضان.

وبحسب المعلومات، فإنّ رمضان هو عنصر في الجهاد الإسلاميّ.