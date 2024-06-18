حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران

اندلع حريق داخل شقة سكنيّة، في شارع روضة الزيتون في منطقة أبي سمراء.

وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، فيما عُلِمَ أنّ هناك عائلة تُحاصرها النيران داخل المنزل.