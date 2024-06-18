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لبنان

حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:04
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اندلع حريق داخل شقة سكنيّة، في شارع روضة الزيتون في منطقة أبي سمراء.
 
 
وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، فيما عُلِمَ أنّ هناك عائلة تُحاصرها النيران داخل المنزل.
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أبي سمراء

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