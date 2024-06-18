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لبنان

"الوطنيون الأحرار": لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين على نعيم

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:21
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دان "حزب الوطنيّين الاحرار"، في بيان مساء اليوم، "الاعتداء الوحشي الذي تعرّض له الصحافي رامي نعيم، من قبل اعداء الكلمة الحرّة الذين لا يؤمنون إلا بثقافة القتل والدمار".


وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وإنزال اشدّ العقوبات بهم، حرصاً على ما تبقى من هيبة الدولة وسيادتها".
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كما اعتبر ان "الحادثة، بما تعكسه وتعنيهِ من عدم قبولٍ للرأي الأخر، إنما تأتي لتؤكد أن لا جدوى من الدعوة إلى أيِّ حوارٍ صريحٍ وحرّ بين اللبنانيين في ظل وجود السلاح غير الشرعي، وكُلُنا إيمان وثقة بأن يدَّ الإرهاب لن تستطيع ان تنال من الكلمة الحرّة، ولا إسكات الأصوات المؤمنة بسيادة وحرية لبنان، ولن تكون الغلبة في نهاية المطاف إلا لثقافة الحياة وللكلمة الحق".
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