مقتل إمرأة بطريقة مروّعة في طرابلس... ومفاجأة كبيرة عن مُنفذي الجريمة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 3 نساء قتلن جارتهن، في منطقة القبة - طرابلس، بعدما اعتدين عليها، مما أدّى إلى إصابتها بجروحٍ خطيرة في الرأس.

وأوقفت القوى الأمنيّة النساء الثلاث، ويتمّ التحقيق معهنّ.