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لبنان

مقتل إمرأة بطريقة مروّعة في طرابلس... ومفاجأة كبيرة عن مُنفذي الجريمة

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 3 نساء قتلن جارتهن، في منطقة القبة - طرابلس، بعدما اعتدين عليها، مما أدّى إلى إصابتها بجروحٍ خطيرة في الرأس.
 
 
وأوقفت القوى الأمنيّة النساء الثلاث، ويتمّ التحقيق معهنّ.
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