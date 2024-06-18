قال "حزب الله" في بيان، إنّه "ردّاً على اعتداءات العدوّ ‏الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات ‏العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدوّ، في ‏مستوطنة سعسع بصواريخ ‏الفلق". ‏

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