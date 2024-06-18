باربرا ليف: الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل متقلبة للغاية بشكل مثير للقلق

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إنّ "الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل متقلبة للغاية بشكل مثير للقلق".

وأضافت ليف أنّ "وقف إطلاق النار في غزة سيُمثّل إختراقاً من أجل الوصول إلى حلّ على الحدود بين لبنان وإسرائيل".