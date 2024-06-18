بلدات جنوبيّة تتعرّض للقصف الإسرائيليّ

استهدف العدوّ الإسرائيليّ أطراف بلدة الضهيرة بالقذائف المدفعيّة.

كما قصف العدوّ أطراف بلدة راميا لناحية جبل بلاط بعدد من قذائف الهاون.

كذلك، تعرّضت أطراف بلدتيّ الناقورة وكفرشوبا، لقصف مدفعيّ إسرائيليّ.