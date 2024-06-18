إسرائيل قلقة جدّاً... أميركا قد تتخذ خطوة ضدّها تتعلّق بلبنان ما هي؟

كشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، عن وجود قلق في إسرائيل، بسبب إمكانيّة قيام الإدارة الأميركيّة، بتقييد شحنات أسلحة إضافية إلى تل أبيب، إذا أرادت معارضة أيّ هجوم إسرائيليّ في لبنان.

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