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لبنان

إسرائيل قلقة جدّاً... أميركا قد تتخذ خطوة ضدّها تتعلّق بلبنان ما هي؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 16:35
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كشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، عن وجود قلق في إسرائيل، بسبب إمكانيّة قيام الإدارة الأميركيّة، بتقييد شحنات أسلحة إضافية إلى تل أبيب، إذا أرادت معارضة أيّ هجوم إسرائيليّ في لبنان.
 
 
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