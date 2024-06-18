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لبنان

توسّع أو تهويلات

Lebanon 24
18-06-2024 | 17:35
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تختلف تقديرات الخبراء، حول ما إذا كانت المواجهة ستتوسّع جنوباً أم تقتصر على التهويلات فقط في هذه المرحلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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