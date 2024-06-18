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لبنان

حريق في الفرزل

Lebanon 24
18-06-2024 | 18:14
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شبّ حريق في مساحة شاسعة من الاعشاب والبلان والاشجار المتنوعة في حبيس الفرزل، البقاع.
وقد استعان العناصر بمعدات الاطفاء اليدوية للتمكّن من تنفيذ المهمة نظراً لعدم وجود طرقات للوصول إلى المكان.
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الفرزل

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