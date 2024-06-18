حريق في الفرزل

شبّ حريق في مساحة شاسعة من الاعشاب والبلان والاشجار المتنوعة في حبيس الفرزل، البقاع.

وقد استعان العناصر بمعدات الاطفاء اليدوية للتمكّن من تنفيذ المهمة نظراً لعدم وجود طرقات للوصول إلى المكان.

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