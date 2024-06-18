Advertisement

لبنان

توّعد بتدمير "الحزب".. الجيش الاسرائيلي يوافق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان

Lebanon 24
18-06-2024 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1213330-638543744579708679.jpeg
Doc-P-1213330-638543744579708679.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتواصل التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء "الموافقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.

وقال الجيش في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين "أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية. وفي إطار تقييم الوضع تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان". وأضاف البيان "تم اتّخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".
Advertisement

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعدما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق الثلاثاء بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة".

وقال كاتس، بحسب بيان صادر عن مكتبه "نحن قريبون جدا من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان. في حرب شاملة، سيتم القضاء على حزب الله وسيُضرب لبنان بشدة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق هذا الشهر إن الجيش جاهز لعملية مكثفة في لبنان إذا لزم الأمر، متعهدا إعادة الأمن للحدود الشمالية لإسرائيل.

وزار الموفد الأميركي الخاص آموس هوكستين لبنان أمس الثلاثاء غداة لقائه مسؤولين إسرائيليين. وشدد من بيروت على أنه من "الملح" حلّ النزاع دبلوماسيا بين حزب الله وإسرائيل".

وقال إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع "حرب أكبر" بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعد تصاعد عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود.

وقال هوكستين إن الرئيس الأميركي جو بايدن أرسله إلى لبنان عقب زيارة قصيرة إلى إسرائيل لأن الوضع على الحدود "خطير".(العربية)


لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2024-06-19
00:56 | 2024-06-19
00:45 | 2024-06-19
23:38 | 2024-06-18
22:43 | 2024-06-18
22:40 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24