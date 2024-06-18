توّعد بتدمير "الحزب".. الجيش الاسرائيلي يوافق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان

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يتواصل التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء "الموافقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.وقال الجيش في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين "أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية. وفي إطار تقييم الوضع تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان". وأضاف البيان "تم اتّخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعدما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق الثلاثاء بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة".وقال كاتس، بحسب بيان صادر عن مكتبه "نحن قريبون جدا من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان. في حرب شاملة، سيتم القضاء على حزب الله وسيُضرب لبنان بشدة".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق هذا الشهر إن الجيش جاهز لعملية مكثفة في لبنان إذا لزم الأمر، متعهدا إعادة الأمن للحدود الشمالية لإسرائيل.وزار الموفد الأميركي الخاص آموس هوكستين لبنان أمس الثلاثاء غداة لقائه مسؤولين إسرائيليين. وشدد من بيروت على أنه من "الملح" حلّ النزاع دبلوماسيا بين حزب الله وإسرائيل".وقال إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع "حرب أكبر" بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعد تصاعد عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود.وقال هوكستين إن الرئيس الأميركي جو بايدن أرسله إلى لبنان عقب زيارة قصيرة إلى إسرائيل لأن الوضع على الحدود "خطير".(العربية)