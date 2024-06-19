سماع دوي انفجارات ضخمة ليلا في الزهراني.. هذا مصدرها

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان لا صحة للاخبار التي تحدثت عن تنفيذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات ليلا في منطقة الزهراني وما سمع من دوي انفجارات ضخمة هو ناجم عن خرق طيران العدو لجدار الصوت في اجواء قرى قضاء الزهراني وكافة المناطق الجنوبية.

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