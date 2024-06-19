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لبنان

سماع دوي انفجارات ضخمة ليلا في الزهراني.. هذا مصدرها

Lebanon 24
19-06-2024 | 00:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان لا صحة للاخبار التي تحدثت عن تنفيذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات ليلا في منطقة الزهراني وما سمع من دوي انفجارات ضخمة هو ناجم عن خرق طيران العدو لجدار الصوت في اجواء قرى قضاء الزهراني وكافة المناطق الجنوبية.
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