غارة إسرائيلية على يارون ومعلومات عن سقوط شهداء... اليكم آخر مستجدات الجبهة الجنوبية

أغار الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة والنصف صباحا، على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص في الغارة الاسرائيلية على البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وقال الجيش الإسرائيلي انه استهدف بغارة عناصر من حزب الله في بلدة يارون جنوبي لبنان. الى ذلك، استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة في بلدة الوزاني، وقد نجا السائق من الموت المحتم، بعدما رمى بنفسه خارج السيارة. واغار الطيران الحربي الاسرائيلي مجددا وللمرة الثانية اليوم على بلدة الخيام.

وأعلن حزب الله اليوم الأربعاء في بيان، عن استشهاد حسن محمد علي صعب "صادق" مواليد عام 1970، من بلدة يارون في جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الواقعة بين كفركلا وديرميماس، كما طال سهل مرجعيون وأطراف الناقورة.

وأطلقت رشقات نارية من مركز المطلة باتجاه كفركلا وسقطت قذيفتين على بلدة الخيام.

ودوت صفارات الانذار للمرة الثانية في مستوطنة المطلة.

وقام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا، واستمر القصف المدفعي الثقيل على هورا بين كفركلا ودير ميماس.

ونفذ العدو ليلاً غارة على برعشيت استهدفت ساحة البلدة قرب المسجد.