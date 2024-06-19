غارة إسرائيلية على يارون ومعلومات عن سقوط شهداء... اليكم آخر مستجدات الجبهة الجنوبية



Advertisement وأعلن لاحقًا الجيش الإسرائيلي انه استهدف بغارة عناصر من حزب الله في بلدة يارون جنوبي لبنان. كما استهدفت غارة من مسيرة اسرائيلية سيارة في بلدة الوزاني، ونجا السائق بعد أن رمى بنفسه خارج السيارة. أغار الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة والنصف صباحا، على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص في الغارة الاسرائيلية على البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الواقعة بين كفركلا وديرميماس، كما طال سهل مرجعيون وأطراف الناقورة.

وأطلقت رشقات نارية من مركز المطلة باتجاه كفركلا وسقطت قذيفتين على بلدة الخيام.

الى ذلك، دوت صفارات الانذار للمرة الثانية في مستوطنة المطلة.

وقام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا، واستمر القصف المدفعي الثقيل على هورا بين كفركلا ودير ميماس.

ونفذ العدو ليلاً غارة على برعشيت استهدفت ساحة البلدة قرب المسجد.