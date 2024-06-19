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لبنان

غارة إسرائيلية على يارون ومعلومات عن سقوط شهداء... اليكم آخر مستجدات الجبهة الجنوبية

Lebanon 24
19-06-2024 | 04:16
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أغار الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة والنصف صباحا، على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص في الغارة الاسرائيلية على البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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وأعلن لاحقًا الجيش الإسرائيلي انه استهدف بغارة عناصر من حزب الله في بلدة يارون جنوبي لبنان.
 
كما استهدفت غارة من مسيرة اسرائيلية سيارة في بلدة الوزاني، ونجا السائق بعد أن رمى بنفسه خارج السيارة.
 
واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الواقعة بين كفركلا وديرميماس، كما طال سهل مرجعيون وأطراف الناقورة.
 
 
وأطلقت رشقات نارية من مركز المطلة باتجاه كفركلا وسقطت قذيفتين على بلدة الخيام.
 
الى ذلك، دوت صفارات الانذار للمرة الثانية في مستوطنة المطلة.
 
وقام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا، واستمر القصف المدفعي الثقيل على هورا بين كفركلا ودير ميماس.
 
ونفذ العدو ليلاً غارة على برعشيت استهدفت ساحة البلدة قرب المسجد.
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