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لبنان

ليونة كتائبية للحوار وهذه شروطها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2024 | 01:30
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لا تزال "قوى المعارضة" ترفض المشاركة في الحوار الذي يرغب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة اليه، وهذا الموقف يأخذ طابعا مبدئياً وليس سياسياً فقط الامر الذي يعرقل الحوار بشكل كبير .
لكن وبحسب مصادر مطلعة فإن الرفض الحاسم يأتي من حزب "القوات اللبنانية" الذي لا يرغب بمناقشة اصل فكرة الحوار في المجلس النيابي، حتى لو ادى الامر الى خلاف كبير مع الرئيس نبيه بري.
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لكن المصادر ذاتها قالت ان حزب "الكتائب" الذي يرفض الحوار ايضا، لديه قابلية للنقاش في الموضوع، بشرط ان تكون قوى المعارضة كلها موافقة على المشاركة، وعندها لن يكون "الكتائب" معرقلا بل مساهما بالقرار الجماعي.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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