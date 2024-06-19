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لبنان

ادارة السير: العمل يتقدم وشكوى تطال ضابطا

Lebanon 24
19-06-2024 | 01:45
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بالرغم من أن سير العمل في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" في الدكوانة يتقدم شيئا فشيئا بسبب نظام العمل الذي وضعه أصحاب المعارض والمكاتب وشركات إيجار السيارات بدفع مبلغ خمسين دولارا من أجل الحصول على موعد لأي معاملة، إلا أن هناك عددا من الثغرات الإدارية العملية وحتى البشرية التي يجري العمل على حلها.
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وكشف مصدر إداري في الهيئة أنه يضيع اسبوعيا ما بين 20 الى 40 معاملة، مما يجبر مقدميها على تعبئة محاضر للتبليغ عن ضياعها، ويحتم عليهم تكوين ملف جديد وطلب موعد جديد من أجل العمل على "بدل عن ضائع".
ويكشف المصدر عن شكاوى عديدة تصل الى المعنيين من اداء احد الضباط المسؤولين وسوء تعاطيه مع المواطنين والموظفين، مشيرا الى "انه يجري التحضير لتحرك ميداني أمام أبواب الهيئة بمشاركة فعاليات  المنطقة رفضا لهذا التعاطي".




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