نائب "عوني" من الصقور "يتراجع"

قالت أوساط معنية إنّ إحصاءً أولياً تمّ تنفيذه محوره الأحجام الإنتخابية في دائرة اساسية في جبل لبنان كانت حصيلته تراجعاً ملحوظاً لنائب "عوني" من الصقور، في حال بقي القانون النسبي مع الصوت التفضيلي في الانتخابات المقبلة، وهو ما أثار استياءه الشديد.

Advertisement