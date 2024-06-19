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لبنان

نائب "عوني" من الصقور "يتراجع"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2024 | 02:15
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قالت أوساط معنية إنّ إحصاءً أولياً تمّ تنفيذه محوره الأحجام الإنتخابية في دائرة اساسية في جبل لبنان كانت حصيلته تراجعاً ملحوظاً لنائب "عوني" من الصقور، في حال بقي القانون النسبي مع الصوت التفضيلي في الانتخابات المقبلة، وهو ما أثار استياءه الشديد.
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المصدر: لبنان 24
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