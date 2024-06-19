صحيفة توقفت عن الصدور: الورشة الجديدة انطلقت

عُلِمَ أنّ صحيفة انتقلت ملكيّتها إلى صاحب محطة تلفزيونية ستشهد في المرحلة المقبلة جملة من التعيينات المتتالية في إدارتها، على أن يستعين المالك الجديد بعدد من كوادره في التلفزيون. وستكون للصحيفة أهداف وعناوين سياسية تمهّد لاستحقاقات مقبلة.

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