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لبنان

صحيفة توقفت عن الصدور: الورشة الجديدة انطلقت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2024 | 02:45
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عُلِمَ أنّ صحيفة انتقلت ملكيّتها إلى صاحب محطة تلفزيونية ستشهد في المرحلة المقبلة جملة من التعيينات المتتالية في إدارتها، على أن يستعين المالك الجديد بعدد من كوادره في التلفزيون. وستكون للصحيفة أهداف وعناوين سياسية تمهّد لاستحقاقات مقبلة.
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المصدر: لبنان 24
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