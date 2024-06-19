29
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صحيفة توقفت عن الصدور: الورشة الجديدة انطلقت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-06-2024
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُلِمَ أنّ صحيفة انتقلت ملكيّتها إلى صاحب محطة تلفزيونية ستشهد في المرحلة المقبلة جملة من التعيينات المتتالية في إدارتها، على أن يستعين المالك الجديد بعدد من كوادره في التلفزيون. وستكون للصحيفة أهداف وعناوين سياسية تمهّد لاستحقاقات مقبلة.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في كيرم شالوم بغلاف غزة (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في كيرم شالوم بغلاف غزة (التلفزيون العربي)
19/06/2024 14:19:25
19/06/2024 14:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف غرب وشمال رفح (تلفزيون فلسطين)
Lebanon 24
قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف غرب وشمال رفح (تلفزيون فلسطين)
19/06/2024 14:19:25
19/06/2024 14:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
احتجاجات أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل (التلفزيون العربي)
19/06/2024 14:19:25
19/06/2024 14:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى عسكريا وبنى تحتية لـ"حزب الله" في ميس الجبل جنوبي لبنان (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى عسكريا وبنى تحتية لـ"حزب الله" في ميس الجبل جنوبي لبنان (التلفزيون العربي)
19/06/2024 14:19:25
19/06/2024 14:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
صحيفة
تلفزيون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
13:38 | 2024-06-18
18/06/2024 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
15:04 | 2024-06-18
18/06/2024 03:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
08:00 | 2024-06-18
18/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
13:46 | 2024-06-18
18/06/2024 01:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
13:30 | 2024-06-18
18/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:03 | 2024-06-19
بلدية بحمدون الضيعة تردّ على الإفتراءات
06:56 | 2024-06-19
إليكم ما تم إعلانه عن "إجتياح لبنان".. الكلام من داخل إسرائيل!
06:54 | 2024-06-19
لتخطيهم نسب الأرباح والتلاعب بالفواتير.. تسطير محاضر ضبط بحق هؤلاء في الجنوب
06:47 | 2024-06-19
لجنة الشؤون الخارجية استعرضت أرقام الخسائر جرّاء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان
06:40 | 2024-06-19
جنبلاط: عودوا إلى أدب الحياة
06:38 | 2024-06-19
رئيس بلدية مستوطنة إسرائيليّة: إذا اندلعت الحرب مع "الحزب" هذا ما سيحلّ بنا
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
19/06/2024 14:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
19/06/2024 14:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
19/06/2024 14:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24