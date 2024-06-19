Advertisement

لبنان

ما مصير الأموال المُكدسة في منازل اللبنانيين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-06-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1213382-638543833344850612.jpg
Doc-P-1213382-638543833344850612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع التهديدات بتوسع الحرب في الجنوب يطرح السؤال عن مصير الأموال المُكدسة في منازل اللبنانيين والمقدّرة بمليارات الدولارات؟
خبير مالي طمأن عبر "لبنان 24" الى انه لن يحدث أي شيء للأموال المُكدسة في المنازل حيث ستتجوّل مع الناس أينما ذهبوا حتى لو انتقلوا من منطقة إلى أخرى"، مشيراً إلى ان "اللبنانيين في حال توسع الحرب سيتأثرون بشكل مباشر بالدمار والأضرار التي ستنتج عنها ولكن أموالهم "الكاش" ستبقى معهم".
Advertisement
ولفت إلى ان "هذه الأموال في طبيعة الحال غير قابلة للتعويض في حال خسارتها وهي ستذهب من غير رجعة فالمصرف من واجبه التعويض على المودع ولكن الأموال "الكاش" تتبخر في حال فقدانها جراء أي عامل خارجي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:03 | 2024-06-19
06:56 | 2024-06-19
06:54 | 2024-06-19
06:47 | 2024-06-19
06:40 | 2024-06-19
06:38 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24