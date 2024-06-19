ما مصير الأموال المُكدسة في منازل اللبنانيين؟

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مع التهديدات بتوسع الحرب في الجنوب يطرح السؤال عن مصير الأموال المُكدسة في منازل اللبنانيين والمقدّرة بمليارات الدولارات؟خبير مالي طمأن عبر "لبنان 24" الى انه لن يحدث أي شيء للأموال المُكدسة في المنازل حيث ستتجوّل مع الناس أينما ذهبوا حتى لو انتقلوا من منطقة إلى أخرى"، مشيراً إلى ان "اللبنانيين في حال توسع الحرب سيتأثرون بشكل مباشر بالدمار والأضرار التي ستنتج عنها ولكن أموالهم "الكاش" ستبقى معهم".ولفت إلى ان "هذه الأموال في طبيعة الحال غير قابلة للتعويض في حال خسارتها وهي ستذهب من غير رجعة فالمصرف من واجبه التعويض على المودع ولكن الأموال "الكاش" تتبخر في حال فقدانها جراء أي عامل خارجي".