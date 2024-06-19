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لبنان

لبنان في ذروة موجة الحر: الحرارة إلى 41 وهذا ما ينتظرنا في نهاية حزيران

Lebanon 24
19-06-2024 | 01:43
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المُناخ ان الموجات الحارة القادمة من الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، تغطي سوريا والأردن والعراق ويصل تأثيرها اليوم الأربعاء نحو البقاع اللبناني والجبال الغربية، فترتفع درجات الحرارة لتتراوح في البقاع بين 38 و 41 درجة وعلى الجبال 32 درجة وعلى الساحل 32-33 درجة مع نسبة رطوبة تلامس 90% مساء و 43 في دمشق وحمص.
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تنحسر الكتلة الحارة عن لبنان يوم الجمعة وتعود درجات الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر حزيران فتتراجع 8 درجات بقاعاً ودرجتين ساحلا و 4 درجات على الجبال لمدة 5 ايام، على ان يودع حزيران بموجة لاهبة جديدة.

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