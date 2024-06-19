Advertisement

لبنان

ردّا على استهداف البرغلية.. سرب من المسيّرات ‏الانقضاضية تستهدف المطلة

Lebanon 24
19-06-2024 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1213387-638543842462547377.jpg
Doc-P-1213387-638543842462547377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله صباح اليوم الأربعاء أنه "شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، وحققوا فيهم إصابات مؤكدة"، مشيرا الى أن ذلك "جاء رداً على اعتداءات العدو ‏‏الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2024-06-19
04:16 | 2024-06-19
04:00 | 2024-06-19
03:44 | 2024-06-19
03:32 | 2024-06-19
03:25 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24