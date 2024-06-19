ردّا على استهداف البرغلية.. سرب من المسيّرات ‏الانقضاضية تستهدف المطلة

Advertisement

أعلن حزب الله صباح اليوم الأربعاء أنه "شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، وحققوا فيهم إصابات مؤكدة"، مشيرا الى أن ذلك "جاء رداً على اعتداءات العدو ‏‏الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية".