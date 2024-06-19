بعد عيد الأضحى: جدول جديد للمحروقات.. فكيف أصبحت الأسعار؟

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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم الأربعاء، وقد أصبحت الأسعار على الشكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 1585.000 ليرة لبنانيّة. (-5000)- البنزين 98 أوكتان: 1625.000 ليرة لبنانيّة. (-5000)- المازوت: 1428.000 ليرة لبنانيّة. (+7000)- الغاز: 821.000 ليرة لبنانيّة. (+8000)