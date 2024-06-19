في زحلة... وجد مُعلّقا ومشنوقاً بحبل

وجد المواطن ع. هـ ( مواليد ١٩٩٥- مكتوم القيد) صباحًا، مشنوقاً بحبل ومُعلّقا بعمود كهرباء قرب قاعة "نادي ناصر". وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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