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لبنان

في زحلة... وجد مُعلّقا ومشنوقاً بحبل

Lebanon 24
19-06-2024 | 02:25
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وجد المواطن ع. هـ ( مواليد ١٩٩٥-  مكتوم القيد) صباحًا، مشنوقاً بحبل ومُعلّقا بعمود كهرباء قرب قاعة "نادي ناصر". وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.
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ومُعلّقا

ومشنوقاً

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