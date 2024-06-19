إشكال بين شبان في شارع الجاموس.. هذه خلفيته

وقع مساء أمس الثلاثاء اشكال بين المدعو اياد ا. من جهة وبين المدعو محمد ع. والمدعو علي م. والمدعو حسن ح. من جهة اخرى في شارع المعاينة في الجاموس وذلك على خلفية قيام الاخيرين بـ "تلطيش" خطيبة اياد اثناء مرورها امام قهوة الخان حيث كان يقف الشبان فحصل تلاسن بين الطرفين تطور الى تبادل لاطلاق النار ما ادى الى اصابة أحدهم بقدمه ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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