Advertisement

لبنان

سرقا ربّ عملهما بأكثر من 1000 دولار.. وهذا ما حلّ بهما لاحقًا! (صورة)

Lebanon 24
19-06-2024 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1213428-638543901859149062.jpeg
Doc-P-1213428-638543901859149062.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 9-6-2024، تعرّض مالك محطّة وقود في بلدة قبّ الياس البقاعيّة لعمليّة سرقة مبلغ مالي من داخل المحطّة، من قِبَل عاملَين لديه، ولاذا بعدها بالفرار، على متن "فان"، إلى جهةٍ مجهولة، وهما:
Advertisement

م. س. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
م. د. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)
بنتيجة المتابعة الفوريّة من قِبل شعبة المعلومات، تبيّن أنّ المذكورَين توجّها إلى محلّة الكولا.

فجر تاريخ 10-6-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبأقل من ٢٤ ساعة على حصول السّرقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة من توقيف المشتبه فيهما في "الكولا"، وضبطت بحوزتهما المبلغ المسروق، وقيمته ۱۰۸۰ دولاراً أميركيًا.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:03 | 2024-06-19
06:56 | 2024-06-19
06:54 | 2024-06-19
06:47 | 2024-06-19
06:40 | 2024-06-19
06:38 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24