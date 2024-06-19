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لبنان

من بلدة يارون.. شهيد جديد لـ "الحزب"

Lebanon 24
19-06-2024 | 04:21
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أعلن حزب الله اليوم الأربعاء في بيان، عن استشهاد حسن محمد علي صعب "صادق" مواليد عام 1970، من بلدة يارون في جنوب لبنان.
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