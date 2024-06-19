مسيّرة اسرائيلية أغارت على سيارة في الوزاني... ونجاة سائقها

أغارت مسيّرة اسرائيلية على سيارة في بلدة الوزاني، وقد نجا السائق من الموت المحتم، بعدما رمى بنفسه خارج السيارة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



Advertisement كما استهدف الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة والنصف صباحا، بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص في الغارة الاسرائيلية على البلدة.