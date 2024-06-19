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لبنان

مسيّرة اسرائيلية أغارت على سيارة في الوزاني... ونجاة سائقها

Lebanon 24
19-06-2024 | 04:29
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أغارت مسيّرة اسرائيلية على سيارة في بلدة الوزاني، وقد نجا السائق من الموت المحتم، بعدما رمى بنفسه خارج السيارة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
كما استهدف الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة والنصف صباحا، بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص في الغارة الاسرائيلية على البلدة.
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