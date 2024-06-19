خلف: لبنان في حال حرب مفتوحة

أكّد النائب ملحم خلف خلال تصريح له من مجلس النواب أن "لبنان في حال حرب مفتوحة وهذا أمر لا جدال حوله، مشيرًا إلى أن "خطر الانزلاق الى حرب تشمل كلّ الأراضي اللبنانية موجود ومن غير الجائز عدم الاستعداد لها".

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أضاف:" من البديهي والضروري أنّ يكون للدولة اللبنانية خلية أزمة مجتمعة على مدار الساعة لتواكب عمليات الإغاثة. بالتالي أعود وأطالب الدولة، وبخاصة الحكومة، أنْ تباشر فوراً ومن دون أي تأخير الى تأليف خلية أزمة من الجهات والأشخاص أصحاب الاختصاص، وتخصيصها بالأبنية المناسبة المحصّنة، والميزانية التي تؤمن العديد والعتاد وغيرها من المتطلبات اللازمة من أجل انفاذ هذه المهمة".



وقال:" تبيّن لي أن عدداً كبيراً من مراكز الدفاع المدني في الجنوب تفتقر كلياً للعتاد وللأجهزة وللآليات، وقد حرصتُ على وضع قائمة موحدة بمتطلبات تلك المراكز".



واستطرد:" لبنان في وضعٍ استثنائي وكلّ الشعب اللبناني في خطرٍ داهم، وعلينا نحن النواب أن نتحمّل مسؤولية الناس، وان نحث الحكومة على تأدية دورها في حماية مواطنيها".



ختم:" كل هذا لا يُنسينا ضرورة الطلب الملح من السادة النواب للامتثال الى احكام الدستور في انتخاب رئيس الدولة، الذي هو وحده من يؤدي القسم على احترام الدستور وحماية الأراضي اللبنانية، والوحيد المخول بالتكلم باسم الدولة والتفاوض عنها مع الجهات الخارجية او اي مبعوث خارجي".