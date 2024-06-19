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لبنان

لجنة الاقتصاد ناقشت موضوع سلامة الغذاء

Lebanon 24
19-06-2024 | 05:09
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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم ،برئاسة النائب فريد البستاني وحضور  النواب الاعضاء.  وناقشت موضوع سلامة الغذاء لجهة توحيد المعايير بين المختبرات المعتمدة.
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