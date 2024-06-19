لجنة الاقتصاد ناقشت موضوع سلامة الغذاء

عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم ،برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء. وناقشت موضوع سلامة الغذاء لجهة توحيد المعايير بين المختبرات المعتمدة.

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