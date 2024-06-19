غارة جديدة على البرغلية... ماذا استهدف العدوّ الإسرائيليّ اليوم هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على أطراف بلدة البرغلية.

وبحسب المعلومات، قصف العدوّ منزلاً، وتوجهت على الفور فرق الإسعاف إلى المكان المُستهدف.

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ولم يُفدّ عن تسجيل إصابات في الغارة.