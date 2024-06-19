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لبنان

غارة جديدة على البرغلية... ماذا استهدف العدوّ الإسرائيليّ اليوم هناك؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على أطراف بلدة البرغلية.
 
 
وبحسب المعلومات، قصف العدوّ منزلاً، وتوجهت على الفور فرق الإسعاف إلى المكان المُستهدف.
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ولم يُفدّ عن تسجيل إصابات في الغارة.
 
 
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